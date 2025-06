Vereador alfineta deputados estaduais de Sena Madureira: “Não estão fazendo nada pelo povo”

As eleições gerais do ano prometem agitar ainda mais o cenário político em Sena Madureira. A disputa mais acirrada tende a ser pelo cargo de deputado estadual, onde alguns nomes já surgem na lista dos pré-candidatos. Um deles é do vereador Dr. Maycon Moreira (PSD).

No último final de semana, ao participar de um podcast, Maycon Moreira confirmou que é pré-candidato e não poupou críticas aos atuais deputados oriundos de Sena Madureira. “O que esses deputados estão fazendo por Sena Madureira? Se você for analisar, ver os detalhes, praticamente nada. Se dizem de Sena Madureira, mas não fazem o que é demandado pela população”, comentou.

Indagado se não teria medo de um contra-ataque por conta dessas declarações, ele frisou: “São meus concorrentes e eu vou pra cima.” Fiz isso na eleição de vereador. Tinha vereador com 80 a 100 empregos na Prefeitura e, mesmo assim, passei por cima que nem trator. Para deputado, não vai ser diferente. Quem for de isopor que se esfarele”.

Ele acrescentou que, na condição de vereador, tem feito várias defesas em prol da população senamadureirense. “Acredito que, como deputado estadual, posso contribuir mais com o meu município.”

Atualmente, Sena Madureira conta com quatro deputados estaduais no exercício do mandato: Gene Diniz (irmão do prefeito Gerlen), Gilberto Lira, Tanizio Sá e Pablo Bregense.

O vereador Dr. Maycon Moreira é líder do prefeito na Câmara Municipal. Certamente, o prefeito terá seu candidato a deputado estadual nas eleições 2026. Resta saber como ficará a relação entre os dois, já que Maycon pretende concorrer ao pleito.