Vereador critica Prefeitura por ignorar demandas de infraestrutura, mas nega saída da base

O vereador de Rio Branco, João Paulo, criticou na manhã desta quarta-feira (11) a falta de atendimento às reivindicações de infraestrutura para o bairro Conquista.

Segundo ele, apesar de diversas solicitações, nenhuma das demandas encaminhadas foi atendida pela Prefeitura ou pela Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB).

João Paulo afirmou que já foram feitas 45 indicações formais, referentes a problemas como asfaltamento, construção de calçadas e rede de esgoto. As solicitações foram reunidas em um documento unificado e entregues ao prefeito da capital, mas, até o momento, não houve qualquer resposta.

“Estive pessoalmente na EMURB no dia 7 de abril com o presidente da autarquia e levei as demandas do bairro. Infelizmente, não tivemos retorno. É decepcionante”, declarou o parlamentar.