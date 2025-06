Vereador do PL é preso por abuso e exploração sexual infantil no MT

O médico e vereador de Canarana, cidade a 838 km de Cuiabá (MT), Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, do PL, foi preso em flagrante no último sábado (31/5), acusado de estupro de vulnerável, armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. O delegado do caso, Flávio Leonardo, afirmou que o político aproveitava de sua posição como médico para se aproximar das vítimas em situação de vulnerabilidade.

A prisão ocorreu durante um mandado de busca e apreensão na casa e nos consultórios em que ele trabalhava. Nos locais, a Polícia Civil encontrou imagens de abuso sexual infantil, sendo que parte do material teria sido produzido e compartilhado por Thiago, além de roupas infantis e itens sexuais.

De acordo com o delegado, o parlamentar estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo à escravidão sexual: “As investigações apontam que o suspeito estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo a práticas de escravidão sexual. Há fortes indícios de que o suspeito utilizava essa adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos de idade”, disse.

Ainda no final de semana, o vereador passou por uma audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela justiça. Após a decisão, uma outra vítima de 15 anos foi identificada. A menina revelou à polícia que o médico começou a forçar um relacionamento quando ela tinha 12 anos.

O partido do vereador, PL, determinou o afastamento do político. Em nota, o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) afirmou que instaurou uma sindicância para apurar sua conduta. Após a conclusão da apuração, será decidido se haverá ou não a abertura de um processo ético contra o profissional.

Já a Câmara Municipal informou que o parlamentar está afastado dos trabalhos legislativos e que aguarda o resultado da investigação para tomar qualquer decisão. A Prefeitura do município lamentou o ocorrido e afirmou que irá colaborar com a investigação.