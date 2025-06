Vereador Elter Nóbrega cumpre agendas institucionais em Rio Branco

O vereador Elter Nóbrega esteve em Rio Branco nesta última semana cumprindo uma série de compromissos institucionais com o objetivo de fortalecer o diálogo entre os poderes e buscar melhorias para Cruzeiro do Sul. A agenda incluiu visitas a órgãos estratégicos da administração estadual, com destaque para o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e a Casa Civil.

Na sede do TCE, Elter foi recebido pela presidente da Corte e por conselheiros, entre eles Cristóvão Messias, natural de Cruzeiro do Sul. Durante o encontro, o parlamentar destacou a atuação preventiva do Tribunal, que tem priorizado a orientação dos gestores públicos, contribuindo para a melhoria da administração e evitando sanções desnecessárias.

“O Tribunal tem sido um parceiro importante, ajudando-nos a errar menos e a aprimorar a administração pública com base na legalidade e na transparência”, afirmou Elter, reforçando a importância do trabalho técnico e orientador da instituição.

Em seguida, o vereador visitou a Casa Civil, onde foi recebido por representantes do Governo do Estado. O foco da conversa foi a articulação de ações conjuntas que possam beneficiar diretamente a população de Cruzeiro do Sul, por meio de investimentos e políticas públicas mais eficazes.

“São agendas importantes que contribuem para o fortalecimento do nosso mandato e nos permitem buscar soluções mais eficazes para os desafios enfrentados pela nossa população”, concluiu o parlamentar.

As visitas fazem parte da atuação propositiva de Elter Nóbrega, que tem buscado ampliar o alcance de seu mandato por meio do diálogo e da cooperação entre instituições.