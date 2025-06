Vereador Felipe Tchê apresenta projeto de lei para monitoramento da saúde estudantil em Rio Branco

Nesta quarta-feira, 04 de junho, o Vereador Felipe Tchê apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Rio Branco, que visa a criação do Programa Municipal de Monitoramento da Saúde Estudantil nas escolas da rede pública municipal.

Essa iniciativa é para promover o acompanhamento da saúde física e mental dos alunos, garantindo um ambiente escolar mais saudável e seguro.

A proposta estabelece que o Poder Executivo será responsável pelo planejamento, implementação, acompanhamento e fiscalização do programa nas escolas municipais. As equipes multiprofissionais, compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, odontólogos e assistentes sociais, atuarão em articulação com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Dentre as ações previstas, o acompanhamento da saúde dos estudantes incluirá avaliações nutricionais, triagens oftalmológicas e auditivas, acompanhamento psicológico, palestras sobre hábitos saudáveis, monitoramento do calendário vacinal e avaliações odontológicas, visando prevenir e combater problemas como a desnutrição, obesidade infantil, estresse e outras condições emocionais.

Outra novidade é a criação de um banco de dados digital integrado entre as escolas e as unidades de saúde, que permitirá o registro e acompanhamento da evolução da saúde dos alunos, respeitando a legislação de proteção de dados pessoais.

As escolas desempenharão um papel fundamental como mediadoras entre as equipes de saúde, alunos e suas famílias, assegurando a efetividade das ações do programa. Além disso, a Prefeitura de Rio Branco será responsável por apresentar anualmente um relatório com os resultados do programa e sugestões de aprimoramento.

O projeto também prevê a possibilidade de parcerias com universidades, organizações da sociedade civil e instituições privadas, visando fortalecer o programa por meio da viabilização de recursos humanos e materiais.

Com essa iniciativa, o Vereador Felipe Tchê demonstra seu compromisso com a saúde dos estudantes de Rio