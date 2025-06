Vereador reata casamento após confusão, carro quebrado e DMs limpas: o amor venceu

Parabéns em dose dupla

Na última sexta-feira, 13 de junho, duas mulheres incríveis brindaram mais um ano de vida com toda a energia que só elas têm!

Laila Gouveia, essa mulher forte, determinada, mãe espetacular e futura médica brilhante, que carrega no olhar a força dos seus sonhos e no coração a garra de quem vai longe.

E Andrielly Mariano, uma mulher maravilhosa em todos os papéis que desempenha: mãe dedicada, filha amorosa, amiga leal e profissional extraordinária, que inspira com sua luz e sua sensibilidade.

Que a nova idade traga ainda mais conquistas, amor, saúde e felicidade! Que nunca falte fé, coragem e boas risadas no caminho de vocês. Vocês merecem o melhor da vida, hoje e sempre!

Feliz aniversário, Laila e Andrielly!

Pesquisa em Assis Brasil

O município de Assis Brasil, no Acre, volta a ser cenário de importantes descobertas científicas que podem ampliar o conhecimento sobre a ocupação ancestral da região amazônica. Uma equipe de pesquisadores está conduzindo escavações no quilômetro 6 da BR-317, também conhecida como Estrada do Pacífico, em um sítio arqueológico chamado “Sol do Alemão”. O nome faz referência ao formato circular dos geoglifos encontrados, semelhantes a raios solares, e homenageia o dono da área, conhecido como Pedro Alemão.

Durante as escavações, foram localizados fragmentos de cerâmica e vestígios de carvão vegetal a cerca de 1,30 metro de profundidade, o que sugere a presença de antigas populações humanas no local. A equipe busca compreender por quanto tempo a área foi habitada, quando foi abandonada e coletar amostras que ajudarão nas análises arqueológicas e na datação dos vestígios.

A pesquisa conta com a participação de especialistas de renome vinculados a instituições nacionais e internacionais, entre eles:

Dr. Alceu Ranzi, geógrafo e pesquisador natural de Rio Branco (AC), representante do Instituto Geoglifos da Amazônia;

Dra. Judite Ferreira, também do Instituto Geoglifos da Amazônia, natural de Rio Branco (AC);

Dr. Martti Parssinen, arqueólogo da Universidade de Helsinki, Finlândia;

Dra. Antônia Barbosa, arqueóloga do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com atuação no estado do Acre.

Esses estudos fortalecem o reconhecimento da região como um importante centro de saberes ancestrais e evidenciam a riqueza cultural e histórica do território amazônico.

Vozes da Fronteira

A semana foi marcada por momentos de angústia para dezenas de famílias residentes na região da Maloca, zona rural entre Xapuri e Epitaciolândia. Uma operação realizada pelo ICMBio na Reserva Extrativista Chico Mendes resultou no embargo de áreas e na apreensão de animais, especialmente gado, deixando produtores locais desolados.

Entre os atingidos está o jovem produtor José Mesquita, que teve mais de 150 cabeças de gado retiradas de sua propriedade. “É do leite que tiro o sustento da minha família, compro comida e fralda para minha filha”, desabafou.

A operação, embora legal e voltada à preservação da floresta, trouxe à tona um drama social: muitas dessas famílias vivem há décadas no local, possuem documentos e dependem diretamente da criação de animais para sobreviver.

O caso reacende o debate entre a preservação ambiental e o direito à permanência das populações tradicionais e seus modos de vida. Por trás dos números e decisões institucionais, há rostos, histórias e sonhos que merecem ser ouvidos com sensibilidade e equilíbrio.

Enquanto isso, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e todo o Acre acompanham com atenção os desdobramentos, torcendo por uma solução justa e humana para todos os envolvidos.

Saúde e Bem-Estar

Qualidade de vida e cuidado com a saúde seguem em evidência em Brasiléia! No Centro do Idoso, um grupo especial vem se reunindo semanalmente com um objetivo em comum: cuidar da coluna e viver com mais bem-estar.

Trata-se do “Grupo de Coluna”, uma iniciativa do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família), que reúne cerca de 40 participantes em atividades voltadas para reabilitação, fortalecimento muscular e alívio de dores. Os encontros acontecem todas as terças e quintas-feiras e contam com exercícios de alongamento e mobilidade, sempre com o acompanhamento de uma equipe profissional qualificada.

A iniciativa tem feito a diferença na rotina dos participantes, promovendo saúde, acolhimento e mais qualidade de vida para todos os envolvidos.

Em clima do São João

Nos dias 20 e 21 de junho, a charmosa Praça Hugo Poli será palco de muita animação com a realização do tradicional Arraiá Cultural. A festa promete reunir famílias inteiras em noites repletas de música, dança, brincadeiras e, claro, delícias típicas da culinária junina.

A programação conta com apresentações de quadrilhas, desfile de rainhas caipiras, pau de sebo, shows culturais e barracas com comidas e bebidas que fazem a alegria de qualquer festeiro. Tudo começa a partir das 18h é só chegar com o traje caipira e o coração aberto pra festa!

O evento celebra a cultura popular e ainda movimenta a economia local, levando cor, sabor e tradição ao coração de Brasiléia. Então já sabe: se você não for, só você não vai!

Jogos Estudantis

O clima foi de competição e amizade em Epitaciolândia, que sediou a Fase Regional do Alto Acre dos Jogos Estudantis do Acre. O evento reuniu estudantes-atletas dos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri em disputas acirradas e cheias de emoção!

As partidas de futsal aconteceram no Ginásio Wilson Pinheiro e na quadra da Escola Belo Porvir, enquanto as modalidades de handebol e voleibol movimentaram o Ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia.

Além de incentivar o esporte, o evento promoveu integração entre os jovens, fortalecendo o espírito de equipe e a convivência entre as escolas da região.

Os vencedores das modalidades garantiram vaga para a próxima etapa: a tão aguardada Fase Estadual dos Jogos Estudantis, que será realizada em breve. Parabéns aos participantes pelo talento e dedicação dentro e fora das quadras.

Celebração do Saber

Na última sexta-feira, o Buffet Art Eventos foi palco de uma noite especial de reconhecimento e celebração: a conclusão do Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar, promovido em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC).

A cerimônia reuniu profissionais da educação, acadêmicos e convidados em um momento marcado por emoção, homenagens e discursos inspiradores sobre a importância da formação continuada na área educacional.

O curso, de nível lato sensu, contribuiu diretamente para a qualificação de gestores escolares do município, reforçando o compromisso com a excelência no ensino e a valorização da educação pública.

A ocasião também foi marcada por discursos de agradecimento e entusiasmo quanto ao futuro da educação local. Ao final, sorrisos, abraços e muita comemoração coroaram essa importante etapa da vida profissional dos concluintes.

Parabéns a todos os formandos pela conquista e dedicação!

Miss Universe Epitaciolândia 2025/2026

Atenção, beleza e elegância ganham destaque em Epitaciolândia! Estão oficialmente abertas as inscrições para o concurso Miss Universe Epitaciolândia 2025/26, um dos eventos mais aguardados do calendário local.

As interessadas em representar a cidade no palco da beleza e da representatividade têm entre os dias 02 e 20 de junho para garantir sua participação. O concurso, que conta com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), promete revelar novos talentos e valorizar a diversidade da mulher epitaciolandense.

A iniciativa é realizada pela equipe do Miss Universe Acre e tem como objetivo não apenas eleger uma representante para os concursos estaduais e nacionais, mas também empoderar jovens mulheres por meio da cultura, autoestima e oportunidades de crescimento.

FDS na fronteira

A contagem regressiva já começou para uma das festas mais aguardadas do mês! Nesta sexta-feira, dia 21 de junho, o Q.G. IV Gastrobar será palco do evento “Prova Final é Baile”, prometendo muita animação e música boa a partir das 21h.

Com duas atrações nacionais de peso. A Caminho do Bega e Toma Karen Toma — o baile vai colocar todo mundo pra dançar até altas horas. E não para por aí! No line-up ainda tem DJ Buiu, Dom LP e Roger Souza & Banda, garantindo um repertório eclético e contagiante.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por apenas R$ 20, com pontos de contato disponíveis nos números (68) 99902-0104 e (68) 99202-7030.

Uma festa que promete ser inesquecível e reunir a galera em grande estilo. Vai perder? Então se prepara, porque sexta é dia de baile!

IOP 91 anos

Para celebrar seus 91 anos de história e dedicação à educação, o tradicional Instituto Odilon Pratagi está promovendo uma deliciosa feijoada comemorativa, no dia 27 de junho.

O prato será retirado na própria escola e custa apenas R$ 25,00. Uma ótima oportunidade para apoiar a instituição e ainda saborear uma refeição típica e saborosa!

Quem quiser garantir a sua feijoada pode entrar em contato pelo WhatsApp: (68) 99215-2779.

É hora de comemorar com muito sabor e carinho por uma das escolas mais queridas da região!

Show Rabo de vaca

No próximo dia 27 de junho, a partir das 21h, o Estádio de Epitaciolândia será palco de um verdadeiro espetáculo de música e diversão com a super produção da Festa Tarja Preta .A festa que o médico não recomenda!

A noite promete ser inesquecível, com mega estrutura, muita animação e atrações que vão agitar o público. No palco, apresentações de Toinho Sacanagem, Maria Clara, Tiago Rodrigues e a energia contagiante da banda Rabo de Vaca, garantindo o melhor do ritmo e da performance para o público presente.

Os ingressos antecipados já estão à venda nas áreas VIP e Prime, com retirada na Adega Imperial (em Brasiléia) ou via delivery pelos contatos:

📞 (68) 99902-0104

📞 (68) 99237-9623

Prepare seu look, reúna os amigos e não fique de fora dessa festa que vai ferver o Alto Acre!

Vida alheia

O clima esquentou e não foi só por causa do pagode! No último fim de semana, durante um animado pagode em Cobija, uma mulher acabou causando o maior rebuliço. Segundo as boas línguas, o motivo foi puro ciúmes, daqueles que nem a batucada dá conta de abafar. Testemunhas contaram que teve dedo na cara, troca de farpas e até amigos tentando separar. A confusão foi tanta que virou o assunto da semana nos bastidores da fronteira. E olha… parece que ainda vai render muito pano pra manga! Por aqui, a gente só observa e atualiza: ciúmes e samba definitivamente não combinam!

Enquanto a briga pegava fogo no pagode de Cobija com direito a gritaria, empurra-empurra e muito “me segura senão eu vou!” um certo casalzinho curtia a noite bem agarradinho, trocando olhares e juras de amor ao pé do ouvido. Mas, como a gente aqui tem o ouvido mais afiado que caixa de som em festa de rua, descobrimos um detalhe que talvez o donzelo apaixonado ainda não saiba. É que nesse casal fofo existe um terceiro participante, silencioso, discreto, mas muito presente. Isso mesmo, é um triângulo amoroso digníssimo de novela mexicana! E enquanto um se ilude, o outro administra o coração (e o cronograma) com talento digno de Oscar. Na dúvida, a gente só observa e anota tudo. Porque aqui, a fofoca chega antes do wi-fi!

E se você achou que a confusão do pagode foi só gritaria e barraco segura essa. Antes da treta estourar, um certo rapaz, muito bem acompanhado de sua bela namorada, resolveu dar uma voltinha com os olhos e com a boca também! A musa da vez? Uma amiga da “gata viajante”, que já estava tão pra lá de baguida que mal sabia onde era o palco e onde era a saída. Acreditando que ninguém estava vendo, o nosso aspirante a Don Juan foi trocar selinhos e olhares suspeitos, achando que estava abafando. O que ele não imaginava é que a própria “bebinha apaixonada” estava com outra rota de diversão traçada. Segundo nossos informantes da noite, toda vez que ela dava aquela ida estratégica ao banheiro, era só o tempo de desaparecer atrás da estrutura da festa e trocar beijos.

Entre tapas, gritos e muito reboliço, a feira de Brasiléia virou palco de UFC feminino às 3 da matina! Sim, minha gente, enquanto uns estavam escolhendo cheiro-verde e outros tomando café com tapioca, duas gatas resolveram se pegar no tapa em plena via pública! A confusão foi tão grande que ninguém soube dizer ao certo quem começou e por quê. Teve gente jurando de pés juntos que o motivo foi o último marral da noite passada. Já outros, mais chegados num drama, apostam que a treta foi ciúmes puro, cru e sem açúcar. Mas o que realmente pegou a gente de surpresa foi uma terceira versão: dizem que o estopim da confusão foi um inocente café com leite, será que foi adoçado demais? Ou alguém tomou do copo errado? Mistério. O que a gente sabe é que enquanto o pau.

Se tem alguém que merece o troféu “Gestão de Tempo e Economia Afetiva”, é o bonitão da fronteira, que simplesmente deu o mesmo presente para suas TRÊS namoradas no Dia dos Namorados. Isso mesmo, três gatas, um presente só e nenhuma desconfiando da outra (ainda). O gênio do marketing romântico comprou os mimos numa loja bem famosa da fronteira, e como estava rolando promoção relâmpago, ele aproveitou pra garantir logo os três iguaizinhos até na embalagem! O detalhe que entregou? Cada uma, toda apaixonada, foi correndo postar nos stories com a legenda “Ele sempre acerta” só que quem tem olhar de fofoqueira treinada percebeu: era o MESMO presente em todas as fotos! E o cupido da economia mal sabia que o print é eterno e o povo da internet, atento! O amor é lindo, mas o print é mais rápido.

Gente, só pra atomizar quem ainda não tá sabendo do babado mais doce da semana: um certo vereador está vivendo dias de puro love com sua esposa novamente! Sim, minha gente! Depois de umas turbulências, uns “mal-entendidos” e umas quebras de carro aqui e ali, o casal resolveu dar aquela reatada básica, com direito a clima de lua de mel versão segunda temporada. Segundo fontes seguras e bem posicionadas, o parlamentar do coração mole mandou consertar o carro da amada, que, aliás, foi quebrado pela ex-amante num momento de fúria. Mas agora tá tudo nos trinques! Carro arrumado, casamento renovado e vida seguindo linda, plena e com filtros rosados no Instagram. Porque, né, como dizem as boas línguas: o amor é lindo especialmente quando passa por uma boa oficina e uma limpeza nas DMs.

