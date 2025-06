Vereadora do PT é morta a facadas no RS

Manifestação do PT

Em nota, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul se solidarizou:

“Com imensa dor e indignação, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul se solidariza com a família, amigas, companheiras de militância e com toda a comunidade de Formigueiro diante do brutal assassinato da vereadora Elisane Rodrigues, ocorrido na manhã desta terça-feira (17).

Elisane era a única mulher eleita na Câmara Municipal de Formigueiro, eleita em 2024 para seu primeiro mandato pelo PT, Elisane foi uma voz firme e comprometida com a defesa dos direitos sociais, da causa Quilombola, da saúde pública, da justiça social e do diálogo.

Técnica de Enfermagem e Auxiliar de Análises Clínicas, atuava no hospital local com o mesmo cuidado com que se dedicava à política: com escuta, ação e coragem.

Sua morte não pode ser naturalizada.

Seguiremos honrando a memória da companheira Elisane com mais luta, mais organização e mais coragem.

Elisane presente, hoje e sempre.”

Manifestação da ministra das Mulheres

Ministra das Mulheres, Márcia Lopes também se manifestou:

“Recebo com profunda indignação e tristeza a notícia do assassinato brutal de Elisane Rodrigues, única vereadora mulher de Formigueiro (RS), eleita em 2023. Servidora pública e profissional da enfermagem, Elisane era uma liderança comprometida com os direitos das mulheres, das comunidades quilombolas e da justiça social.

Neste momento de luto e dor, expresso minha solidariedade aos familiares e amigas/os. Diante da gravidade desse crime, faço um apelo às forças de segurança do estado para a apuração célere e rigorosa, garantindo respostas rápidas à sociedade e justiça à memória de Elisane.

O aumento dos feminicídios e assassinatos de mulheres no Rio Grande do Sul exige respostas urgentes. Hoje, me reuni com a deputada federal Maria do Rosário e definimos uma agenda no estado, levando o compromisso do governo federal com ações de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Seguiremos firmes na luta por justiça, pela vida das mulheres e pelo direito de todas nós participarmos da política sem medo e sem violência.”