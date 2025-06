Vereadora repudia feminicídios no Acre e propõe criação de mapa da violência

Durante discurso no pequeno expediente da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (17), a vereadora Lucilene Vale fez um pronunciamento contra a crescente violência praticada contra mulheres no Acre. Vestindo uma blusa em homenagem a vítimas de feminicídio, ela lamentou os recentes casos registrados no estado e destacou a urgência de ações efetivas para enfrentar o problema.

Em sua fala, a parlamentar citou os assassinatos de Luana Rosário, de 55 anos, e Auriscléia Lima, de 25 anos, ambas mortas por seus ex-companheiros.

“São vidas interrompidas pela violência. Não podemos mais aceitar que mulheres continuem sendo mortas simplesmente por quererem viver livres”, declarou.

Lucilene também anunciou que apresentou uma indicação de anteprojeto de lei que propõe a criação do Mapa Municipal da Violência, uma plataforma que permitirá que a população registre casos de tentativa de feminicídio e outros tipos de violência contra mulheres, crianças e idosos.

“A proposta é que esse mapa sirva como uma ferramenta de participação social, dando visibilidade aos dados e possibilitando que o poder público atue de forma mais eficaz na prevenção e no combate à violência”, explicou.

Além disso, o anteprojeto prevê que 10% das unidades dos programas habitacionais do município sejam reservadas para mulheres vítimas de violência doméstica e seus familiares, como forma de garantir proteção e independência para essas mulheres.