Viagem de Lula a Paris garante 200 mil euros por ano para o Laboratório Charles Mérieux no Acre

A viagem da comitiva do governo Lula a Paris resultou em um importante avanço para o Acre na área da saúde pública. Um novo acordo internacional firmado nesta sexta-feira (6) garante a entrada da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na governança do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, e prevê investimentos anuais superiores a 200 mil euros para o fortalecimento da unidade, referência no diagnóstico de doenças tropicais e virais na Amazônia.

O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na capital francesa com a presença do presidente da Fiocruz, Mario Moreira; do presidente da Fundação Mérieux, Alain Mérieux; do médico infectologista acreano Thor Dantas; e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, principal articulador do acordo.

Criado em 2016 com apoio da fundação francesa durante o governo Tião Viana, o centro é vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac). Com o novo acordo, a Fiocruz passa a dividir a gestão técnica com a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundacre), o que deve ampliar a produção de conhecimento científico e o alcance dos serviços prestados à população.

“A Fiocruz é um dos maiores símbolos da ciência brasileira. Tê-la conosco na gestão do Charles Mérieux significa fortalecer a pesquisa e a resposta do Acre frente a doenças como dengue, malária, hepatites e outras que afetam diretamente a Amazônia”, afirmou Jorge Viana. “É o resultado concreto da nossa presença em Paris e da prioridade que o presidente Lula tem dado à saúde e à ciência.”

O médico Thor Dantas, que participou da cerimônia a convite da ApexBrasil, reforçou a importância do novo ciclo. “Essa parceria marca uma nova fase para o centro. Com esse investimento estável e o apoio técnico da Fiocruz, ganhamos fôlego para expandir o diagnóstico e enfrentar com mais eficiência os desafios sanitários da região”, disse.

Para Alain Mérieux, a consolidação da parceria reafirma o papel do Acre como polo estratégico no monitoramento e combate às doenças tropicais. “Estamos muito satisfeitos em ver a Fiocruz ao lado do nosso trabalho. O centro de Rio Branco é um modelo importante para a saúde na floresta amazônica”, declarou.

Além do reforço técnico e financeiro, o novo acordo abre caminho para projetos conjuntos de pesquisa e intercâmbio científico entre Brasil e Europa, consolidando o Acre como protagonista na cooperação internacional em saúde pública.