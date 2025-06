Vice da Champions já foi acusado de racismo por brasileiro. Relembre

Em março de 2024, Juan Jesus, brasileiro do Napoli, acusou o zagueiro Francesco Acerbi, vice da Champions pela Inter de Milão, de racismo. O defensor afirmou que o italiano disparou as palavras “vá embora, negro, você é só um negro”.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) absolveu Acerbi. Segundo a decisão assinada pelo juiz esportivo Gerardo Mastrandrea, houve falta de provas. Na ocasião, o defensor dos Nerazzurri, chegou a ser cortado da seleção italiana.

Juan Jesus emitiu uma nota em descordo com a situação. O zagueiro, à época, afirmou estar angustiado com a decisão. “sinceramente desanimado com o desfecho de um assunto grave”, escreveu em outro trecho.

A decisão favorável a Acerbi aconteceu enquanto uma campanha contra o racismo acontecia na Itália. Durante a partida, Juan chegou a mostrar o símbolo da iniciativa presente no uniforme das equipes para o árbitro do jogo. A partida ficou paralisada por alguns momentos, mas foi reiniciada sem nenhuma punição por parte da arbitragem.

Confira a nota de Juan Jesus na íntegra:

Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter x Napoli no dia 17 de março. É uma avaliação que, embora respeitando-a, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita angústia.

Estou sinceramente desanimado com o desfecho de um assunto grave em que só fui culpado de ter tratado “como um cavalheiro”, evitando interromper um jogo importante com todos os transtornos que isso causaria aos espectadores que assistiam ao jogo, e confiando que minha atitude teria sido respeitada e tomada, talvez, como exemplo.

Provavelmente, depois desta decisão, aqueles que se encontram na minha situação agirão de uma forma muito diferente para se protegerem e tentarem acabar com a vergonha do racismo que, infelizmente, luta para desaparecer.

Não me sinto de forma alguma protegido por esta decisão que se debate entre ter de admitir que “a prova da infração foi certamente conseguida” e sustentar que não há certeza da sua natureza discriminatória que, novamente de acordo com a decisão, apenas eu e “de boa fé” teria percebido.

Eu realmente não entendo como a frase “‘vá embora, negro, você é só um negro…” pode certamente ser ofensiva, mas não discriminatória.

Na verdade, não entendo por que houve tanto rebuliço naquela noite se realmente foi uma “simples ofensa” pela qual o próprio Acerbi se sentiu obrigado a pedir desculpas, o árbitro sentiu que deveria informar o VAR, a partida foi interrompida por mais de 1 minuto e seus companheiros (de Acerbi) estavam lutando para falar comigo.

Não sei explicar por que, só no dia seguinte e desconvocado da seleção nacional, Acerbi mudou a versão dos acontecimentos e, em vez disso, não negou imediatamente, assim que a partida terminou, o que realmente aconteceu.

Não esperava um final deste tipo que temo — mas espero estar errado — poderia abrir um precedente sério para posteriormente justificar certos comportamentos.

Espero sinceramente que esta história, para mim, triste possa ajudar todo o mundo do futebol a refletir sobre um assunto tão sério e urgente.