Vice-governadora Mailza, TJAC e CNJ debatem políticas de proteção às mulheres

Nesta segunda-feira (23), a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participa no auditório da Escola do Poder Judiciário, às 15h, da Reunião de Alinhamento com a Rede de Proteção à Mulher, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Estarão presentes a juíza do Conselho Nacional de Justiça, (CNJ), Luciana Rocha, secretarias de Estado da Mulher, de Assistência Social e Direitos Humanos, da qual a gestora é titular, de outras autoridades, conselhos e especialistas no combate à violência contra a mulher no Estado.

Na mesma oportunidade, a juíza Olivia Ribeiro, presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) e integrante do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro (Cocevid), apresentará a Nova Cartilha sobre Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário.

O encontro promove discussões estratégicas no combate ao feminicídio e segurança das mulheres. Na ocasião, também será feita a apresentação da Política de Implantação e Execução dos Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência Doméstica no Estado do Acre, a ser realizada dia 25 de junho, quarta-feira, às 9h, no auditório da Esjud.