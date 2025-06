Vice-presidente do PT defende que Lula corte relações com Israel

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá defende que o governo Lula corte “toda e qualquer relação” com Israel.

“Defendo que o Brasil corte toda e qualquer relação com o governo de Israel. Não com o povo de Israel, mas com o governo, no âmbito comercial e diplomático”, opinou Quaquá.

Leia também

Deputado federal licenciado e prefeito de Maricá (RJ), o dirigente avaliou:

“O que estão fazendo com a Palestina é um crime contra a humanidade, um dos piores que já se viu. E justificado com um argumento que fere a história do povo judeu: expulsar um povo de sua terra. O que Israel está fazendo fere a tradição do povo judeu e a dor que os judeus sofreram ao longo de toda a história”.

Petistas defendem sanções a Israel

Dessa forma, Quaquá se une ao grupo de políticos petistas favoráveis a sanções a Israel.

Entre os que defendem medidas contra o governo de Benjamin Netanyahu estão Luiza Erundina (PT-SP), Reimont (PT-RJ) e Jeferson Fernandes (PT-RS).