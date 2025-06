Vidente prevê contato direto com alienígenas em município do Acre: “vai espantar muita gente”

O município de Tarauacá, no interior do Acre, foi citada neste domingo (8) como cenário de um suposto evento ufológico inédito. De acordo com o vidente Valter Ferreira, a região será o local do primeiro “contato de quinto grau” entre humanos e seres extraterrestres.

A declaração foi feita por meio das redes sociais do médium, conhecido nacionalmente por previsões que ganharam notoriedade, como o tremor de terra registrado no Acre em 2015 e a tragédia do voo da Chapecoense, em 2016.

“Por incrível que pareça, isso aqui vai espantar muita gente. O primeiro contato imediato de quinto grau se dará no Acre, região de Tarauacá”, afirmou Ferreira.

O “contato de quinto grau” é um conceito da ufologia que se refere à comunicação direta entre humanos e alienígenas, com troca de informações consciente entre as partes envolvidas.

A previsão rapidamente chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de internautas e entusiastas do tema, colocando a cidade acreana no centro das especulações sobre vida extraterrestre.