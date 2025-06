Vidente previu gravidez de Rafa Kalimann e Nattan

A vidente Chaline, conhecida como “a oficial das estrelas”, surpreendeu ao prever, em janeiro deste ano, que Rafa Kalimann estaria esperando um filho. Em vídeo publicado nas redes sociais no dia 12 de janeiro, ela afirmou.

“Vejo aquela moça Rafa Kalimann… muito querida, vai ter uma surpresa espiritual. Ela vai ter um nenenzinho”. A previsão rapidamente repercutiu entre os fãs da influenciadora.

Meses depois, nesta terça-feira (3/6), Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram que estão à espera do primeiro filho. O casal compartilhou a novidade com uma publicação emocionante nas redes sociais. “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui”, escreveram. O relacionamento dos dois foi assumido publicamente em dezembro de 2024.

Para contar a notícia ao namorado, Rafa preparou uma surpresa cheia de emoção. Em um vídeo publicado, os dois aparecem lendo cartas um para o outro. A influenciadora escolheu revelar a gravidez através de um texto escrito do ponto de vista do bebê: “Sinto as batidas do seu coração junto com as da mamãe. Agora, sou real e estou aqui, papai”.

Nattan, visivelmente emocionado, reagiu com surpresa e alegria. “Você está grávida?”, perguntou antes de abraçar Rafa com força. Em seguida, ele se declarou: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho!”.

A previsão certeira da vidente Chaline voltou a circular nas redes sociais após o anúncio do casal. Seguidores destacaram o acerto da sensitiva, que frequentemente faz previsões sobre famosos. “Que Deus abençoe e guarde ela e a gestação”, desejou Chaline no vídeo meses antes da confirmação pública.