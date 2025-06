Vídeo: baleias-jubarte dão espetáculo no mar de Arraial do Cabo

Duas baleias-jubarte deram um belo espetáculo, na manhã deste domingo (8/6), no mirante do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, durante temporada de avistamento, entre junho e setembro, em que é possível testemunhar a migração da espécie pelo litoral fluminense.

Com o uso de um drone, o jornalista Téo Arrabal Heluy registrou o exato momento de um mergulho calmo de duas baleias-jubarte.

Baleia-jubarte

A baleia-jubarte, conhecida cientificamente como Megaptera novaeangliae, é uma das espécies de baleias mais conhecidas do mundo. Ela se destaca por suas nadadeiras peitorais extremamente longas, que podem chegar a um terço do comprimento de seu corpo, além de seus saltos impressionantes e cantos complexos. Os adultos podem atingir até 16 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas.

Essa espécie é encontrada em todos os oceanos, realizando migrações longas entre regiões de alimentação, localizadas geralmente em águas frias como as da Antártida, e áreas de reprodução, que ficam em águas mais quentes.

No Brasil, as jubartes costumam ser vistas entre os meses de julho e novembro, principalmente no litoral da Bahia, Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde se reproduzem e cuidam de seus filhotes.