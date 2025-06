Vídeo: Botafogo desembarca em Los Angeles para a disputa do Mundial

O Botafogo desembarcou em Los Angeles, na manhã desta segunda-feira (9/6), para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unudos. A equipe foi a segunda delegação de um clube brasileiro a chegar no país.

Veja o momento do desembarque do Glorioso:

O time viajou na noite deste domingo (8/6), sob muita festa e apoio dos torcedores do Glorioso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O atual campeão da Libertadores chega para a disputa da competição com vários reforços no elenco, entre eles: o goleiro equatoriano Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o argentino Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral.

A casa do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes será um resort, localizado em Santa Bárbara, na Califórnia, região ao lado de Los Angeles. O time carioca está no Grupo C e enfrentará Atlético de Madrid, Paris Saint Germain e Seattle Sounders.

Leia também

Veja a data dos confrontos: