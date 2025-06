Vídeo: colisão e capotamento deixam mortos e feridos em Alagoas

Um grave acidente registrado na tarde desse domingo (1º/6) no Trevo do Polo, em Marechal Deodoro (AL), resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o capotamento foi provocado pela colisão de um carro com um poste.

O veículo envolvido, um Fiat Mobi branco, trafegava pela região de Santa Rita quando, por motivos ainda não esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente em um poste. Com o impacto, o automóvel capotou e parou com as rodas para cima.

