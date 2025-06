Vídeo: de canoa, morador encara cachoeira perigosa no rio Macauã, em Sena Madureira

Com a vazante dos rios na região de Sena Madureira, cachoeiras são formadas e evidenciam o perigo para quem trafega nas embarcações. Sem ter outra alternativa, os ribeirinhos precisam encará-las para chegar até os seringais e colocações.

Nesta semana, em vídeo enviado ao Contilnet, o trabalhador rural Branco Lopes mostrou como se encontra a cachoeira dos “Teixeiras”, que fica no alto rio Macauã. Para atravessar o local, ele precisou retirar do barco todas as mercadorias que levava. “O risco de alagamento é muito grande, por isso, tem que passar com o barco vazio. É dessa forma, vencendo os obstáculos, que a gente vai tocando a vida”, relatou.

Além do rio Macauã, há cachoeiras perigosas também no rio Purus, onde alagamentos de embarcações já foram registrados em datas anteriores.

Veja o vídeo: