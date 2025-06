Um vídeo aparentemente inofensivo publicado por Virginia Fonseca acabou se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (5). No story, gravado à noite, a influenciadora e apresentadora do SBT aparece deitada na cama se despedindo dos seguidores antes de dormir. No entanto, um detalhe não passou despercebido pelo público.

“Boa noite para vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais e obrigada por tudo sempre, beijos. Até amanhã, se Deus quiser”, disse Virginia, em tom carinhoso. O que chamou a atenção foi a posição em que ela gravou o vídeo — deitada na ponta da cama — e o estado do quarto, com a cama visivelmente bagunçada.

Rapidamente, internautas começaram a especular uma possível reconciliação entre ela e o cantor Zé Felipe, de quem anunciou separação recentemente. “Se ela tá sozinha, por que dorme na beirinha da cama?”, questionou uma seguidora. “O Zé Felipe só esperando ela desligar o celular pra deitar”, brincou outro usuário. “Cama bagunçada demais pra uma pessoa só”, apontou mais um comentário.