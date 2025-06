Vídeo: dupla armada rende entregador e rouba encomendas no DF

Um veículo de entregas dos Correios teve as encomendas roubadas, na tarde dessa segunda-feira (2/6), em Del Lago, no Itapoã.

Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos. Assista:

A gravação mostra o momento em que o automóvel dá partida e dois indivíduos se aproximam. O condutor informou que estava realizando uma entrega no local quando foi abordado pela dupla.

O homem que estava armado anunciou o assalto, dizendo: “Para, abre o carro, sai do carro” (sic), enquanto apontava a arma para o comunicante.

Em seguida, ordenou que o comparsa pegasse os objetos no baú do veículo. Um deles fugiu do local de bicicleta, enquanto o outro saiu correndo com as encomendas nas mãos.

O caso é apurado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).