Vídeo: em maca, paciente deixa UTI para curtir show de pagode no DF

A noite do último domingo (8/6) ficará marcada para sempre na memória de Tatiane Barros (foto em destaque), 45 anos. Com o objetivo de proporcionar o bem-estar com uma experiência acolhedora, terapêutica e humanizada, a paciente, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do Distrito Federal, foi levada ao Parque da Cidade para curtir um pagode ao ar livre.

Tatiane está internada há cerca de seis meses na UTI do Hospital DF Star, na Asa Sul. Apesar dos desafios enfrentados pela atual condição de saúde, Tati tem mantido o espírito vibrante e alegre e foi levada para celebrar o momento com amigos e familiares na intenção de se distanciar, por algumas horas, do ambiente hospitalar. “Que saudade que eu tava de curtir um pagode”, comentou a coordenadora de RH a amigos.

Tati foi diagnosticada com uma doença neurológica rara chamada porfiria e, atualmente, está tetra paralisada e impedida de deixar a UTI. Para garantir conforto e segurança durante a experiência, ela foi acompanhada por uma equipe multiprofissional do hospital.

Um vídeo publicado na página oficial do grupo de pagode Benzadeus no Instagram @benzadeusgrupo, mostra o momento vivenciado por Tatiane na Estação Zero Nove, no Parque da Cidade.

“Hoje tivemos a honra de receber a @tatianebarros90 que esteve presente no nosso pagode ‘Para de Pirraça’. Porque ela ama pagode e ama a energia desses momentos incríveis. E foi por ela — e por cada pessoa que carrega o Benzadeus no peito — que fizemos essa noite acontecer. A música tem esse poder: de atravessar dores, limites e chegar onde mais importa”, escreveu o grupo na publicação.

“Não me lembro de já ter estado tão feliz”, disse Tatiana, ao fim do pagode.

Com sonda nasogástrica e oxigênio, ela conseguiu curtir um pagode no domingão

Tatiane Barros foi levada de maca para o pagode

A paciente foi acompanhada por vários amigos, entre eles, a equipe multidisciplinar que cuida dela na UTI do hospital

"Nao me lembro de já ter estado tão feliz", diz a coordenadora de RH

A festa foi comandada pela galera do Benzadeus, tradicional grupo de pagode de Brasília

Tatiana foi diagnosticada com uma doença neurológica e está internada no DF Star

Gratidão

Em 15 de abril, Tati já havia ganhado um show de pagode do grupo Tá na Medida, no Jardim do hospital para comemorar o aniversário de 45 anos. Assista aqui.

“É muito bacana o que o hospital tem feito pela Tati e por todos nós que tanto amamos ela. Uma operação gigantesca para tirar ela do hospital com todo o suporte que ela teria mesmo fora do ambiente e todos os aparelhos necessários para ela curtir um pagode em segurança”, comentou ao Metrópoles uma das melhores amigas de Tati, a psicóloga Luana Karina Olivato.

Emocionados, amigos e familiares de Tatiana agradeceram publicamente aos cuidados de toda a equipe. “Gostaríamos de agradecer ao Dr. Antônio Aurélio, que junto à diretoria do hospital e toda a equipe da UTI C promoveram o evento”, disse a família de Tati. “Foi um momento muito importante. Fez muito bem para ela e para todos nós”.