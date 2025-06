VÍDEO: embarcação carregada com bananas naufraga em rio no interior do Acre

Uma embarcação do tipo batelão naufragou na última sexta-feira (27), no rio Purus, enquanto tentava descer a Cachoeira do Manitian, localizada entre os municípios de Sena Madureira (AC) e Boca do Acre (AM). O barco transportava cerca de 300 cachos de banana no momento do acidente.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Yaconews, o naufrágio ocorreu em um trecho conhecido pelas fortes correntezas, intensificadas nesta época do ano, o que aumenta os riscos para a navegação. A embarcação, que estaria sobrecarregada, perdeu o controle ao contornar uma curva e acabou virando ao tentar atravessar a cachoeira.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o batelão luta contra a força das águas antes de ser totalmente submerso. Apesar do prejuízo material e do susto, não houve registro de feridos.