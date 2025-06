Vídeo emocionante: pescador resgata filhote de onça perdido da mãe no Pantanal

Um momento de coragem e sensibilidade viralizou nas redes sociais: um pescador resgatou um filhote de onça-pintada que havia se perdido da mãe enquanto nadava na forte correnteza entre os rios Miranda e Paraguai, no coração do Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

Nas imagens, que emocionaram internautas, o homem aparece usando uma rede de pesca para “fisgar” o felino, que já demonstrava sinais de cansaço extremo e não conseguia mais nadar contra a correnteza. O filhote teria se afastado da mãe e de um irmão após se assustar com o barulho de barcos na região.

Ao perceber o esforço do animal, o pescador decidiu agir. O filhote se agarrou à rede e foi puxado com cuidado até a margem do rio, onde a mãe havia sido vista pela última vez. A ação rápida e precisa evitou que o pequeno felino fosse arrastado pela correnteza.

Veja:

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do Metrópoles.