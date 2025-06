Vídeo enigmático de Fernando Zor dá o que falar nas redes

O cantor Fernando Zor movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (16/5) ao compartilhar uma reflexão enigmática sobre relacionamentos tóxicos. A publicação chamou a atenção dos fãs e gerou especulações sobre possíveis indiretas.

Em seu perfil no Instagram, o músico, que forma dupla com Sorocaba, publicou um vídeo do influenciador Thales Starling. Na gravação, o criador de conteúdo reflete sobre relações marcadas por altos e baixos emocionais.

O que diz o vídeo compartilhado por Fernando Zor

“Você se vicia em uma pessoa que te trata extremamente bem no sexo e no companheirismo e depois te joga numa queda de sofrimento ao mudar totalmente o comportamento, porque essa pessoa faz o mesmo efeito de uma droga na sua cabeça, te levando à euforia e depois a um estado de tristeza e depressão profunda”, diz o influenciador em um trecho.

Na sequência, o vídeo traz um alerta para quem vive esse tipo de relacionamento: “Quebre o ciclo, não volte mais. Você é uma pessoa linda, maravilhosa e não precisa de nenhum tipo de droga na sua vida”, conclui Starling.

Fernando Zor legendou a publicação com a frase: “Não volte mais…”, o que aumentou ainda mais o tom de mistério e alimentou os comentários dos seguidores.

Repercussão

A postagem repercutiu entre os fãs, que deixaram mensagens especulando o possível destinatário da indireta. “Será que é pra doutora? Sei não, porque ele estava de boa em relação a ela!!!”, comentou uma seguidora, referindo-se à ex-namorada do cantor, a médica Lara Bassi.

Outro seguidor apostou em uma antiga relação do artista: “Eu acho que isso foi para a Maiara com certeza. Acho que eles ainda voltam.”

Fernando Zor.

Fernando Zor

Fernando Zor

Fernando Zor e Lara Bissi

Relembre

Fernando Zor e Maiara iniciaram um relacionamento em 2019, marcado por diversas idas e vindas. O casal foi um dos mais comentados do universo sertanejo, até o término definitivo em 2023.

Atualmente, ambos seguem caminhos diferentes no amor. Em março deste ano, Maiara reatou o namoro com o cantor Matheus Gabriel. A reconciliação foi confirmada durante um show em Acaraú, no Ceará, onde trocaram beijos em cima do trio elétrico.

Na ocasião, a cantora celebrou o momento nas redes sociais: “O amor venceu no Carnaval”. No mesmo mês, Fernando Zor anunciou o fim do noivado com a médica Lara Bissi, com quem se relacionava desde o término com Maiara.