Vídeo: “Feriado”, comemora MC Daniel ao saber da soltura de Poze

“Feriado”. Foi assim que MC Daniel comemorou a notícia da soltura de Poze do Rodo. O cantor usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (3/6), para falar sobre a soltura do amigo e parceiro de profissão, que estava preso desde a última quinta-feira (29/5).

“Hoje é feriado. PZ [apelido do funkeiro] tá de volta”, escreveu ele na legenda de um vídeo em que aparece abraçando o companheiro, que deixou o presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio, há pouco.

A liberação

O cantor MC Poze do Rodo deixou a prisão nesta terça-feira (3/6), após a Justiça do Rio de Janeiro conceder um habeas corpus em seu favor. Ele estava detido desde o último quinta-feira (29/5), investigado por suposto envolvimento com uma facção criminosa.

A decisão, proferida pelo desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal, revogou a prisão temporária e impôs medidas cautelares ao artista.

Leia também

Repercussão

A saída do funkeiro do presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, foi marcada por grande comoção. Diversos populares aguardavam do lado de fora da unidade prisional e registraram em vídeos o momento em que ele cruzou os portões.

Ao lado dele estavam a esposa, Viviane Noronha, e o cantor Oruam, que acompanharam a liberação e celebraram a decisão. Nas redes sociais, Viviane comemorou: “Obrigada Jesus saiu a decisão, MC não é bandido”.

16 imagens Fechar modal. 1 de 16

“Feriado”, comemora MC Daniel ao saber de soltura de Poze

Instagram/Reprodução 2 de 16

Poze do Rodo teve sua liberdade concedida pela Justiça

Instagram/Reprodução 3 de 16

Reprodução. 4 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 5 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 6 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 7 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 8 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 9 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 10 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 11 de 16

MC Poze do Rodo

@pozevidalouca/Instagram/Reprodução 12 de 16

Poze do Rodo: advogada analisa se cantor pode responder criminalmente

Instagram/Reprodução 13 de 16

Vivianne Noronha organiza protesto pela liberdade de MC Poze da Rodo

Reprodução/Instagram 14 de 16

Vivianne Noronha organiza protesto pela liberdade de MC Poze da Rodo

Reprodução/Instagram 15 de 16

Vivi Noronha e Poze do Rodo

Reprodução. 16 de 16

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução

Entenda

Na decisão que garantiu sua liberdade, o desembargador argumentou que a prisão temporária não era essencial para o andamento das investigações. “O alvo da prisão não deve ser o mais fraco – o paciente, e sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta, que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas e da sociedade”, escreveu Peterson Barroso.

O advogado de Poze do Rodo, Fernando Henrique Cardoso Neves, comentou o caso: “Decisão serena que restabelece a liberdade e dá espaço à única presunção existente no direito: a de inocência”, disse.

MC Poze deverá cumprir medidas cautelares