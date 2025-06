“Para Alexandre de Moraes, primeiro se prende, depois se investiga”

O parlamentar também criticou as medidas cautelares impostas ao pai pela Justiça, como a proibição de sair da comarca onde reside, o cancelamento do passaporte e a obrigatoriedade de comparecimento quinzenal ao Judiciário.

Segundo ele, as restrições prejudicam a atividade profissional do ex-ministro, que atua como empresário no setor de forró. “Ele não pode sair do Recife. Detalhe, meu pai mora em Jaboatão dos Guararapes. Ele não pode ir para o show da banda dele, e ele é empresário do setor de forró. A gente está no São João, ele tem mais de 10 shows marcados”, relatou.

Além disso, Gilson Filho destacou a proibição de contato do pai com o ex-presidente Bolsonaro e criticou a conduta do ministro do STF. “Ele não pode falar com o presidente Bolsonaro, retiraram o passaporte dele sem ter cometido um crime sequer. Para Alexandre de Moraes, primeiro se prende, depois se investiga”, disse.

Ao concluir o discurso, o vereador agradeceu o apoio dos demais parlamentares e foi aplaudido. O presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá (PSB), expressou solidariedade.“Quero deixar registrado que, independente das diferenças partidárias ou de ideologia política, conte com minha solidariedade, conte com meu apoio. Acho que pude lhe dizer isso na sexta-feira, mas que fique público isso, conte com nossa solidariedade e com nosso apoio”.