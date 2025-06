Vídeo: filho de Marília Mendonça toca música da mãe e emociona fãs

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, levou os fãs à loucura e emocionou a todos ao compartilhar um vídeo inédito de Leo, filho da cantora, tocando uma das músicas da mãe.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais no sábado (21/6), o pequeno Leo, de apenas 5 anos, arrisca uns acordes de Apaixonadinha em um cajon: “Puxou a mamãe, muito inteligente”, elogiou a vovó coruja.

No X, antigo Twitter, os internautas derreteram-se: “A mãe deve tá orgulhosa”, afirmou um. “Que fofo”, escreveu outra. “Isso que quebra”, publicou uma terceira. “Aí quebra o coração”, declarou um terceiro.

Leo roubou a cena em tributo à mãe

Ao lado do pai, Murilo Huff e da avó, Dona Ruth, o filho de Marília Mendonça roubou a cena durante o tributo à cantora. Leo encantou o público no This is Marília Mendonça, que aconteceu em outubro do ano passado, no Allianz Parque, em São Paulo.

“Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela!”, falou o cantor.

Gratidão aos fãs

Mãe da artista, que morreu num acidente de avião em 2021, Dona Ruth demonstrou gratidão aos fãs da filha:

“Como estou emocionada. Vocês já fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda. Amo vocês”, declarou.

Artistas como Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos, marcaram presença no evento em homenagem à Marília Mendonça.