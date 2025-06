Vídeo flagra colisão entre moto e bicicleta no interior do Acre; vítimas estão em estado grave

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (23) na região conhecida como Baixada da Galinha, em Sena Madureira. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

De acordo com informações, tanto o motociclista quanto a ciclista ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas, que foram levadas para o hospital da cidade.

A situação de ambos foi descrita como delicada no momento do atendimento. As autoridades devem apurar as causas do acidente.

VEJA VÍDEO NA ÍNTEGRA