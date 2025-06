Vídeo flagra momento em que sargento atira em dono de hamburgueria

Uma discussão envolvendo a construção de um muro terminou em tragédia na tarde da última terça-feira (3/6), na Quadra 13 de Sobradinho, no Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram o exato momento em que o tatuador e terceiro-sargento reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Ariston Ferreira Campos, atira e mata o empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, de 44 anos, dono da hamburgueria My House Burguer. O suspeito segue foragido.

O crime aconteceu por volta das 15h, em frente ao lote onde funcionam os dois estabelecimentos dos envolvidos: além da hamburgueria da vítima, o estúdio de tatuagem Tattoo Forever, que pertence ao suspeito.

Testemunha da tragédia, o pedreiro que trabalhava na construção da parede contou que Ariston se aproximou e perguntou se era ele quem estava levantando a estrutura. “Só estou fazendo meu trabalho, veja com o patrão aí”, respondeu. Na sequência, o tatuador caminhou em direção a Joárdenes, e, após uma rápida discussão, efetuou os disparos que mataram o empresário.

A construção do muro foi o estopim para um conflito que se arrastava há mais de um ano. Segundo relatos, Joárdenes decidiu erguer a parede para garantir mais privacidade no lote onde funcionava sua hamburgueria. Além disso, ele exigiu que câmeras de segurança instaladas por Ariston, e que apontavam para dentro do terreno, fossem removidas.

O desentendimento, porém, não começou ali. O conflito teve origem em fevereiro do ano passado, quando Ariston comprou uma casa da mãe do declarante, no setor de mansões. Na negociação, ele cedeu dois apartamentos localizados justamente na Quadra 13, onde ocorreu o crime. Desde então, passou a tentar controlar os imóveis, o que gerou uma série de desentendimentos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue em busca de Ariston Ferreira Campos, que fugiu logo após o crime. O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).