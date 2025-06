Vídeo: Foguete da SpaceX tem ‘anomalia grave’ e explode durante decolagem

Um foguete da SpaceX explodiu, na noite dessa quarta-feira (18), enquanto se preparava para decolar da base espacial “SpaceX Starbase”, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A empresa de Elon Musk faria o décimo teste de voo com o equipamento, quando o incidente aconteceu, por volta das 23h do horário local – 1h da manhã desta quinta-feira (19), no horário de Brasília.

A explosão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram uma enorme bola de fogo ao redor do foguete, além de muita fumaça. Segundo a empresa, não houve feridos.