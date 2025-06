Vídeo forte: homem agride cliente com barra de ferro em bar e é preso por tentativa de homicídio

Um ataque violento dentro de um bar em Rondonópolis, a 214 km de Cuiabá (MT), chocou a população após as imagens da câmera de segurança se espalharem nas redes sociais. O crime aconteceu no último domingo (15/6), mas ganhou repercussão nacional nesta quinta-feira (19), ao ser divulgado na internet.

O autor do ataque foi identificado como Daniel de Freitas Barbosa, que foi preso em flagrante após atingir a cabeça de um cliente com uma barra de ferro, pelas costas. A vítima estava sentada ao lado da namorada quando foi surpreendida. O impacto do golpe fez com que ela desabasse no chão, gerando pânico entre os frequentadores do local.

Outros clientes intervieram rapidamente, retirando a barra de ferro das mãos do agressor, que fugiu do bar logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, que foi levada para o Pronto Socorro Municipal. O estado de saúde não foi informado até o momento.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar Daniel ainda no mesmo dia. Ao ser abordado, ele alegou que a vítima o havia ameaçado antes da agressão, versão que será apurada pelas autoridades.

Após passar por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que trata o caso como tentativa de homicídio.

Veja o momento da agressão:

Créditos: Metrópoles.