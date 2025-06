Vídeo: França derrota Alemanha e fica com o 3º lugar da Nations League

Está definido o 3º lugar da Nations League. A França venceu a Alemanha por 2 x 0 em Suttgart e ficou com o posto. Os gols da equipe francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Michael Olise.

Veja os gols do jogo:

Leia também

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Mbappé recebeu na área, gingou e chutou para o gol, sem chances para o goleiro alemão Ter Stegen.

O segundo gol francês saiu somente aos 38 minutos do segundo tempo. Após trapalhada da defesa da Alemanha, Mbappé ficou com a bola, e na frente do gol, tocou para Olise marcar e dar números finais ao jogo.

Com o resultado, a França alcança a segunda melhor campanha da sua história na Nations League. A equipe foi campeã da competição na temporada 2020–21.