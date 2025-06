Vídeo: goleiro Bruno é anunciado por time amador de Búzios

O goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo e condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi anunciado como novo reforço do Azul e Branco Futebol Clube, equipe amadora de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. Em vídeo, Bruno confirmou o acerto. O ex-atleta, que está em liberdade condicional desde janeiro de 2023, assinou contrato até dezembro de 2025.

“Estou fechando aí com vocês para o campeonato de Búzios, ‘vamo’ que ‘vamo’. Rumo ao bi [campeonato]. Tem que trabalhar muito. A responsabilidade só aumenta”, disse o goleiro.

Desde maio de 2021, Bruno não atua mais profissionalmente. Atualmente, trabalha como entregador de móveis no Rio de Janeiro e participa apenas de competições amadoras.

O crime

Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, em 2010.

Em 2009, Eliza engravidou do então goleiro, que vivia o auge da carreira no Flamengo. A partir daí, ela passou a ser alvo de ameaças e chantagens. Mesmo com registros de boletins de ocorrência, Eliza não conseguiu medida protetiva.

O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010. Pouco tempo depois, em junho, Eliza desapareceu. Ela foi vista pela última vez no sítio do jogador, em Minas Gerais. No local, foram encontrados roupas da vítima e fraldas do bebê, que foi localizado dias depois em Belo Horizonte.

Investigações apontam que Eliza foi estrangulada, morta e esquartejada. Os restos mortais teriam sido concretados, segundo relatos dos envolvidos no crime, mas o corpo nunca foi encontrado.