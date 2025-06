Clara ainda não completou um ano de idade, mas já curtiu o primeiro show da vida. E nada mais especial do que estar no palco de uma apresentação do papai Zezé Di Camargo. Pelo Instagram, Graciele Lacerda mostrou que levou a pequena para acompanhar o pai e mostrou o sorrisinho da bebê.

Leia também

“Aproveitamos que o show do papai foi cedo (17:30), fomos curtir pela primeira vez. Resultado: amou!!! Curtiu todo o show e só dormiu quando o papai falou tchau no palco”, declarou a influenciadora.

Em vídeos, ela mostrou que Clara estava utilizando um fone para abafar o som, sorriu bastante com as músicas e até tomou mamadeira. A influencer ainda encantou os seguidores ao compartilhar fotos ao lado de Zezé. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Reprodução/Instagram 2 de 5

Reprodução/Instagram 3 de 5

Reprodução/Instagram 4 de 5

Reprodução/Instagram 5 de 5

Vídeo: Graciele leva filha a show de Zezé Di Camargo pela 1ª vez

Reprodução/Instagram