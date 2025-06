Vídeo: helicóptero invade gramado durante jogo do Brasileirão Feminino

Uma cena inusitada chamou a atenção durante o confronto entre Doce Mel/JEC e UDA, realizado na última sexta-feira (6/6), pelo Brasileirão Feminino A3. Um helicóptero invadiu o estádio Waldomiro Borges, em Jequié, na Bahia, para buscar um passageiro que estava à beira do gramado.

Veja o momento:

Quando você acha que já viu de tudo… Simplesmente um helicóptero pousando DURANTE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. Doce Mel/JEC x UDA, pelas quartas do Feminino Série A3. O jogo foi interrompido momentaneamente. Vídeo: Rede Solar / TV Doce Mel pic.twitter.com/3O1Nfr6uFS — Gabrielle Gomes (@GabrielleeGomes) June 6, 2025

A partida foi paralisada, aos 12 minutos do primeiro tempo, por conta da situação — que foi relatada em súmula por Ezequiel Sousa Costa, árbitro do jogo.

“Após o pouso, uma mulher não identificada, que se encontrava nas imediações do campo de jogo (fora das quatro linhas), adentrou o espaço interno do estádio por um dos portões próximos ao local de pouso e embarcou na aeronave, que decolou logo em seguida”, relatou o árbitro da partida.

Dentro de campo, a UDA venceu o duelo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A3 por 1 x 0. As equipes jogarão a partida de volta na próxima sexta-feira (13/6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem levar a melhor, avança às semifinais e conquista o acesso à Série A2 nacional.