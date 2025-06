Vídeo: homem assalta van e apavora passageiros no Rio de Janeiro

Passageiros de uma van vivenciaram momentos de desespero após um homem tentar assaltar os ocupantes veículo nessa segunda-feira (2/6), em Nova Iguaçu (RJ). O transporte percorria o bairro Cabuçu e, ao fazer uma parada em um dos lugares da região, o suspeito entrou e ameaçou as pessoas com uma arma.

Veja o vídeo:

Segundo o que é mostrado nas imagens, o autor do crime agiu durante a madrugada: o relógio marca 3h24.

Uma vítima ainda consegue fugir do veículo, esbarrando com o suspeito. Informações divulgadas nas redes sociais apontam que o criminoso entrou quando a van fez uma parada no Posto Mata Virgem.

O crime, gerou revolta nas redes e usuários expressaram sua angústia diante a situação. “Só trabalhador dentro da Van mano maior covardia”, comentou um usuário. “Isso é desumano. Tanto motorista quanto os passageiros indo trabalhar e ser assaltado”, outro expressou.

“Roubar trabalhador numa van que faz Cabuçu Central (percurso) é muito esculacho”, se indignou.

No final do vídeo, é possível ver o criminoso saindo pelo menos com os bens de dois passageiross.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) afirmou que “o caso está sendo apurado pela 56ª DP (Comendador Soares) a fim de identificar as vítimas e esclarecer todos os fatos”.