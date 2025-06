Vídeo: homem fica de tocaia em escada de prédio para espancar ex-mulher

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu um homem após ele espancar brutalmente a ex-companheira. O ataque covarde foi filmado por câmeras de segurança instaladas na escada do prédio da vítima, em Rio das Ostras, Região dos Lagos carioca. Erick Monteiro de Moraes foi preso nesta segunda-feira (9/6). A agressão ocorreu em um edifício residencial no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. A prisão foi efetuada por agentes da 42ª Delegacia de Polícia.

As imagens mostram Erick entrando no prédio da vítima e aguardando na escada próxima ao apartamento da vítima. Ele ficou de tocaia até o momento em que a mulher aparece. Logo em seguida, o criminoso inicia a agressão com socos, mesmo após a mulher já ter caído no chão.

Em depoimento à polícia, a mulher relatou que mesmo com uma medida protetiva em vigor, Erick foi até seu local de trabalho e voltou a ameaçá-la dias antes da agressão. Durante o ataque, ele dizia: “Enquanto eu viver, você não vai ter paz”, relatou a vítima à Polícia Civil.

Veja a agressão:

A Polícia Civil informou que Erick já tinha duas anotações criminais anteriores, por ameaça, injúria e perturbação contra outras duas ex-companheiras. Agora, ele responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha. A prisão reforça a importância das denúncias e do uso das imagens de segurança como prova.