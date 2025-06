Vídeo: homem que quase matou mulher com chutes e socos no DF é preso

O homem que quase matou uma mulher de 36 anos em situação de rua com socos e chutes foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O crime foi cometido na madrugada dessa quinta-feira (5/6), na Asa Norte. O agressor, também em situação de rua, espanca brutalmente a companheira que, mesmo caída no chão, continua apanhando.

O vídeo choca por tamanha violência. Sem oferecer resistência, a vítima tenta se proteger, em vão. As agressões duram cerca de um minuto, com sequência de murros e pontapés. Já desfalecida, a mulher é deixada no local pelo agressor, que sai tranquilamente.

Veja a agressão (vídeo é forte):

A PMDF foi acionada para uma ocorrência de esfaqueamento na região da 715 norte. Ao chegarem no local, encontraram a mulher com sangramento no rosto. Ela negou ter sido esfaqueada, mas confirmou a agressão.

Com a direção de onde ele teria fugido, os militares localizaram o homem completamente embriagado e fizeram a prisão dele.

O homem foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). A corporação também ressaltou que o agressor, ao desembarcar da viatura na unidade policial, ainda tentou fugir, mas foi contido pelos militares.