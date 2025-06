Vídeo: Inglaterra treina em tenda de calor na preparação para a Copa

Para se adequar ao clima que enfrentará durante a Copa do Mundo de 2026, a seleção da Inglaterra está utilizando tendas climatizadas em seus treinamentos. O equipamento é utilizado na preparação da Inglaterra, na Espanha, antes do jogo contra Andorra, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no sábado (7/6).

A estrutura pode ser observada em um vídeo compartilhado pela seleção inglesa nas redes sociais. Ela simula o calor intenso que a equipe pode enfrentar no Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os atletas realizaram testes em bicicletas ergométricas dentro da tenda.

Confira:

Além do duelo contra Andorra, a Inglaterra também faz o amistoso contra Senegal, na terça-feira (10/6).