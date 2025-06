Vídeo: jaguatirica é resgatada após ser atropelada em Campo Grande

Jaguatirica foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar Ambiental na noite desse sábado (31/5), após ser atropelada por um veículo na BR-163, em Campo Grande.

Quando a equipe de militares chegou no local, visualizaram que, apesar do acidente, o felino estava com sinais estáveis.

Confira o vídeo e a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.