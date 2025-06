Vídeo. Jovem morre e 5 ficam feridos em tiroteio em festa junina no RJ

O office boy Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, morreu, na noite dessa sexta-feira (6/6), após ser atingido por tiros disparados durante uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) em uma festa junina na Comunidade do Santo Amaro, na zona sul da capital.

Herus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, o jovem, que trabalhava em uma imobiliária, foi atingido por dois disparos. Ele deixa um filho, de 2 anos.

Leia também

Além do jovem, o tiroteio atingiu outras cinco pessoas — entre elas um adolescente, de 16 anos. Conforme relatado, todos foram levados ao Hospital Souza Aguiar.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que começaram os disparos. Nas imagens, moradores aparecem desesperados à procura de abrigo.

Veja:

Conforme testemunhas, no momento da ação, uma quadrilha de festa junina se apresentava na comunidade. No evento, que recebeu equipes de diversas regiões do estado, estavam presentes crianças, idosos e pessoas de fora de Santo Amaro.

Revoltado com a situação, Fernando Guimarães, pai de Herus, pediu explicações sobre a operação policial que ocorreu durante a festa junina.

“A gente só quer que alguém nos procure e diga quem autorizou aquilo. Secretário de Segurança, chefe do Bope, que alguém nos procure e explique. Quem autorizou?”, indagou o homem.

De acordo com moradores, a festa foi organizada por pessoas da comunidade. Presidente da associação de moradores de Santo Amaro, Cassiano da Silva classificou a atuação do Bope como “covardia”.

O outro lado

A reportagem tentou contatar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Colaborou Francisco Dutra