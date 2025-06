Desabafou

Julienne faleceu em 2009, quando tinha apenas 17 anos, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). No programa da Globo, Juliette comentou de sua relação com os irmãos e ficou emocionada ao relembrar a partida da irmã. “O meu lugar na vida é ser irmã. Que eu acho que é o sentimento mais puro que eu tenho e talvez o mais próximo de mãe”, começou.

“Hoje eu só tenho quatro irmãos homens, a minha irmã tá no céu, ela faleceu com 17 anos, mas foi a relação de maior empatia da minha vida. Eu realmente acho que a essência da empatia é você se enxergar no outro. Eu tenho essa relação com todos os meus irmãos, a minha irmã era um ser livre que, apesar de mais nova, ela me ensinou muito”, continuou a ex-BBB.

Transformação

Juliette Freire concluiu reforçando o cuidado que tem com os irmãos e que a morte da caçula a transformou. “A sua existência me ensinou e a sua partida me transformou muito. Eu nasci pra ser irmã, e eu cuido dos meus com o maior amor do mundo. Os meus irmãos que estão aqui hoje, eu vivo para eles e por eles”, encerrou a cantora.

Nas redes, muita gente também se emocionou com o desabafo de Juliette. “Que depoimento mais tocante da Juliette… É impossível não se emocionar com a entrega dela ao falar do papel de irmã e mãe dentro da própria família”, disse Wesley Lima. “A Juliette é muito especial, esse amor genuíno que sente pela família é uma das coisas mais lindas e inspiradoras dela”, apontou Thays Rodrigues.

Assista: