Vídeo: ladrões arrombam casa e deixam rastro de destruição na zona rural de Sena

Uma residência localizada no Ramal do 25 (Cassirian), na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, foi invadida por criminosos nesta segunda-feira (16). Os ladrões arrombaram a porta da frente, entraram na casa e deixaram um verdadeiro rastro de destruição, quebrando até um espelho de forma proposital.

O imóvel pertence ao casal Daiara e Teobaldo. No momento do crime, os dois estavam na zona urbana resolvendo questões pessoais. Ao retornarem, por volta das 20h, encontraram o local completamente revirado.

“Ontem passamos o dia fora e, quando voltamos, nossa casa havia sido arrombada. Danificaram a porta, quebraram o espelho e o ventilador da minha filha, levaram o relógio do meu esposo, dois perfumes, 28 cascas de cartuchos secas, cortaram o cabo do telefone rural e ainda levaram o cofre de moedas da minha filha, que tinha cerca de R$ 50. Reviraram todas as minhas roupas. É uma situação muito complicada”, relatou Daiara.

Além dos danos no interior da casa, os criminosos também invadiram um paiol onde o casal guarda ferramentas e outros materiais, mas nada foi levado do local.

Revoltados com a invasão, os moradores informaram que irão procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência e cobrar providências. Eles esperam que os responsáveis sejam identificados e que novos casos como este sejam evitados na região.