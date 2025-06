Vídeo: Lula diz que Marina Silva está “magrinha” de tanto trabalhar

Paris — O presidente Lula cometeu uma “gafe” com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nesta quinta-feira (5/6), durante declaração à imprensa ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron.

Ao defender Marina do que classificou como críticas da “imprensa”, Lula disse que a ministra do Meio Ambiente trabalha tanto que “não consegue engordar” e, por isso, está “bem magrinha”.

“A minha ministra está ali, bem magrinha, de trabalhar, de trabalhar. Dá uma olhada para a Marina. Ela foi para o Acre, para a Amazônia, para ver se ficava mais robusta, lá em Brasília. Mas dão tanto trabalho para ela, que ela não consegue engordar. Isso é de trabalhar, de viajar, de tentar mudar”, disse Lula.

O Meio Ambiente foi um dos temas abordados na conversa entre Lula e Macron em Paris. Lula lembrou, por exemplo, que, por comandar a Guiana Francesa, a França também faz parte da região amazônica.

“Pode ter no mundo alguém que tenha uma ministra que apanha todo dia da imprensa por tentar cuidar do nosso país e do nosso clima. Mas não tem uma ministra melhor do que a nossa”, completou Lula.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Lula durante reunião com o presidente Francês, Emmanuel Macron, em 5 de junho de 2025

Ricardo Stuckert/PR 2 de 4

Lula e Macron em visita de Lula a Paris

Milena Teixeira/Metrópoles 3 de 4

Lula e Macron na França

Milena Teixeira/Metrópoles 4 de 4

Lula e Macron

Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images

Ataques a Marina

Marina tem sido alvo, de forma recorrente, de artilharia pesada da oposição — e até mesmo de aliados de Lula. O principal entrave envolve a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

Em sua última ida ao Senado, por exemplo, Marina Silva acabou abandonando uma sessão da Comissão de Infraestrutura após ser ofendida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Apesar de ter sido defendida pelo governo, Marina ainda enfrenta oposição de outros ministérios por sua postura em relação à exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira.

O próprio Lula já chegou a criticar a demora do Ibama na liberação dos estudos na região. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também pressiona o governo pela liberação.