Vídeo: mala de Zé Felipe com presentes para os filhos é extraviada

Zé Felipe passou por um perrengue ao voltar ao Brasil neste domingo (1º/6) depois de uma série de shows em Portugal. O cantor contou que teve uma mala extraviada — justo a que estava cheia de presentes para os filhos. A situação rendeu desabafo e bom humor nas redes sociais: “Cheguei no aeroporto e a primeira coisa que a Mariazinha perguntou: ‘cadê os presentes?’”.

Assista ao vídeo:

Segundo ele, a mala foi despachada em um voo diferente, junto com a influenciadora Maressa, e acabou não chegando a tempo. “Agora tenho que ir atrás dessa mala, correria… E ir enrolando. Mas toda hora é: ‘Papai, uma coisa, papai, cadê os presentes?’”, contou nos stories do Instagram.

Apesar do contratempo, Zé Felipe reencontrou com emoção as filhas Maria Alice, 4 anos, e Maria Flor, de 2, em Goiânia. Essa foi a primeira vez que os três se viram desde o anúncio da separação de Virginia Fonseca, 26. Ele mostrou o momento nas redes e se declarou: “Melhor recepção do mundo. O papai ama vocês demais, minhas Marias”.

Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor

O reencontro com o filho mais novo, José Leonardo, 8 meses, aconteceu mais tarde, já que o bebê estava em uma consulta médica no momento da chegada do pai.