Vídeo: Messi tenta agredir adversário do PSG e lance viraliza

O astro Lionel Messi perdeu um pouco a cabeça na derrota por 4 a 0 do Inter Miami para o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, nesse domingo (29 de junho). Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o argentino tenta desferir um soco no português Vitinha, do time francês.

Apesar de parecer que Messi de fato tenta atingir Vitinha, ele não chegou a encostar no jovem, que também não pareceu dar muita importância para a atitude do argentino. Ao fim da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, os dois ainda se cumprimentaram.

O que chamou a atenção dos fãs foi que esta não é a primeira vez que os dois se estranham em campo. Em 2023, quando ambos atuavam pelo PSG, Vitinha aplicou uma entrada forte em um jogador adversário e, segundo boatos, Messi teria o criticado, dizendo: “Não só é fraco, como está me magoando”.

Assista ao momento:

O português chegou a desmentir Messi nas redes, mas os fãs desconfiaram que ele só teria feito isso para não prejudicar a imagem do time.

Com a vitória, o time de Vitinha avançou às quartas de final da competição para enfrentar o Bayern de Munique. Os times se enfrentam no sábado (5 de julho), às 13h (horário de Brasília).

