Vídeo mostra amigo tentando salvar modelo de 17 anos que morreu afogado após sessão de fotos

Um vídeo registrado por uma testemunha revela os últimos momentos do modelo e estudante Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, que morreu afogado na tarde da última terça-feira (3), na Praia do Pontal de Maceió, em Fortim, litoral Leste do Ceará. As imagens mostram o adolescente no mar, aparentemente em dificuldade, enquanto um colega tenta ajudá-lo.

Nicolas estava no local com colegas de escola para uma sessão de fotos de formatura. Após o ensaio, o grupo decidiu entrar no mar. O vídeo mostra Nicolas sem camisa, acompanhado de um amigo, gesticulando e abrindo a boca repetidamente. Segundo testemunhas, ele se afastou da faixa de areia e do grupo, o que dificultou a percepção imediata de que ele estava se afogando.

Tentativas de resgate

Segundo relatos, inicialmente, a situação não parecia grave. Mas, ao perceberem o risco, outras pessoas correram para tentar socorrê-lo.

“O rapaz da barraca correu com outro aluno para o mar. Quando chegaram ao local, Nicolas já havia afundado. Eles ainda mergulharam tentando encontrá-lo, mas a profundidade e a força da maré tornaram impossível o resgate imediato”, contou uma testemunha.

O Corpo de Bombeiros informou que o jovem ficou cerca de 15 minutos submerso antes de ser trazido pelas ondas para perto da areia. Gustavo Honorato, um dos colegas que estava no local, relatou que uma pessoa que estava nas falésias avistou o corpo, e, com ajuda de voluntários, Nicolas foi retirado do mar.

Equipes de primeiros socorros e banhistas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 50 minutos. Nicolas foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu.

Tragédia após dia de celebração

Nicolas morava na cidade de Russas, estudava na Escola Estadual de Educação Profissional Jeová Costa Lima, e também atuava como modelo fotográfico e de passarela. Ele havia acabado de participar do ensaio de formatura do ensino médio, um momento que simbolizava o encerramento de uma fase e o início de novos sonhos, como o de se tornar engenheiro agrônomo, segundo a irmã, Melissa Camassola.

A presença de uma maré alta levou os organizadores a mudarem o local do ensaio fotográfico. Mesmo assim, o grupo permaneceu na praia após as fotos, o que acabou culminando na tragédia.

Despedida comovente

O corpo de Nicolas foi velado e sepultado na quarta-feira (4), em Russas. O cortejo foi feito no caminhão do pai do adolescente, e reuniu uma multidão emocionada nas ruas da cidade. Familiares, amigos, colegas de escola e membros da comunidade compareceram para prestar as últimas homenagens.

Manifestações de pesar

A empresa responsável pela organização do ensaio lamentou o ocorrido, classificando como “uma fatalidade inesperada”. Em nota, afirmou estar prestando apoio à família e à comunidade escolar.

A agência de modelos de Fortaleza que representava Nicolas também se pronunciou. “Era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação”, declarou.

A Prefeitura de Russas e a escola profissionalizante onde ele estudava emitiram notas de pesar e destacaram a trajetória e o impacto de Nicolas entre colegas e professores.

“Sua presença entre nós deixará saudades e memórias que sempre permanecerão vivas”, publicou a escola em suas redes sociais.

O caso comoveu o Ceará e levantou discussões sobre segurança em áreas de lazer e atividades escolares externas. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do ocorrido.