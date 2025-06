Vídeo mostra criança vivendo entre dependentes químicos em Cruzeiro do Sul; VEJA

Um vídeo que circula nas redes sociais reacendeu o debate sobre a crescente crise social em Cruzeiro do Sul. As imagens, registradas por um internauta, mostram uma criança pequena convivendo entre dependentes químicos em um espaço improvisado no Centro da cidade, nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A cena, que causou indignação, evidencia a extrema vulnerabilidade da criança, exposta ao convívio com drogas, sem acesso a condições mínimas de segurança, higiene e alimentação. “É triste, cara, você ver uma criança nessa situação”, lamentou o autor do vídeo, ao comentar o flagrante.

A presença de dependentes químicos nessa área central tem sido frequente e chama atenção da população para a gravidade da questão. O local, em frente ao CAPS, tornou-se um ponto de concentração, refletindo o aumento do número de pessoas em situação de rua no município.