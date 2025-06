Vídeo mostra incêndio e muita fumaça próximo ao prédio da reitoria do Ifac; assista

Uma nuvem densa de fumaça chamou a atenção de quem passava pela Via Chico Mendes, em Rio Branco, no início da tarde desta terça-feira (4). Nas imagens registradas por cinegrafista amador, o prédio da Reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac) parecia estar tomado por um incêndio.

Apesar do susto e da aparência preocupante das chamas que teriam se alastrado nas imediações, até o momento não há confirmação oficial de que o fogo tenha atingido diretamente o prédio da reitoria. As causas da fumaça ainda são investigadas.

A situação gerou alvoroço nas redes sociais e grupos de mensagens, com muitos internautas perguntando sobre a origem do fogo. Alguns chegaram a relatar dificuldades para trafegar na área devido à baixa visibilidade causada pela fumaça.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos, nem sobre a possível causa do incidente. O Corpo de Bombeiros realizará uma perícia técnica e informará a população assim que o laudo estiver concluído.