Vídeo mostra momento em que caminhonete desgovernada invade comércio em Rio Branco

Imagens do circuito interno de segurança do comércio invadido por uma caminhonete desgovernada na tarde desta quinta-feira (19), em Rio Branco, mostram o momento exato em que o veículo colide contra a estrutura do local.

O vídeo, obtido com exclusividade pela reportagem, evidencia o susto vivido por funcionários que estavam presentes e chegaram a sair instantes antes da colisão. O impacto causou a destruição parcial do espaço, que funciona como ponto de venda de açaí, e gerou reações de espanto nas redes sociais.

O acidente aconteceu na Estrada Dias Martins, no Conjunto Tucumã, e resultou em duas pessoas feridas.

Veja o vídeo: